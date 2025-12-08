Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü
08.12.2025 06:17
IHA
İHA
Ankara-Eskişehir yolunda otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarparak takla attı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı mevkisinde Mert Özsöz yönetimindeki araç, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil defalarca takla attı.
Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Mert Özsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki 1'i ağır 3 yaralı yolcu ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü Mert Özsöz'ün 3 aylık eşi İrem Özsöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.