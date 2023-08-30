TIR'a arkadan çarpan otomobilde 4 genç yaralandı

Kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevkedildi.



Yaralılar F.S. (21), R.T(17) , T.T. (20) ve sürücü Ü.T. , sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazada hurdaya dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobil kazanın şiddetini gözler önüne sererken, kaza hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.