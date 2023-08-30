TIR'a arkadan çarpan otomobilde 4 genç yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi, Cumhuriyet Köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 20 yaşındaki Ü.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç daha sonra önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.
33 yaşındaki L.B. idaresindeki TIR'a çarpan otomilde bulunan, yaşları 17 ile 21 arasında değişen 4 genç yaralandı.
Kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevkedildi.
Yaralılar F.S. (21), R.T(17) , T.T. (20) ve sürücü Ü.T. , sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada hurdaya dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobil kazanın şiddetini gözler önüne sererken, kaza hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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