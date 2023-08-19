TIR'a arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu: Sürücü yola fırladı

Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya karışan TIR sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.