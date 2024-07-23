TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin TIR' arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Mehmet Dağ idaresindeki otomobil, -Şanlıurfa otoyolunun Belkız Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Dağ ile aynı araçta bulunan İbrahim Dağ (50), Meryem Dağ, Yusuf Dağ, Emine Dağ, Ali Dağ ve İbrahim Dağ yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Dağ (50), yaşamını yitirdi.

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