TIR'a arkadan ok gibi saplandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atatürk OSB Mahallesi 10006/1 Sokak'ta meydana geldi.

Ahmet Kama idaresindeki otomobil, Ali Eren (59) yönetimindekiTIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kama'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan Ahmet Kama'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kama'nın cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.