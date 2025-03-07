TIR'a arkadan ok gibi saplandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Demirtaş Viyadüğü'nde bir otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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