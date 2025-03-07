TIR'a arkadan ok gibi saplandı

Demirtaş Viyadüğü'nde bir otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki TIR'a arkadan çarptı.



Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.