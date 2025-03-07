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TIR'a arkadan ok gibi saplandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

TIR'a arkadan ok gibi saplandı

Demirtaş Viyadüğü'nde bir otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR'a arkadan ok gibi saplandı - 1 Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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