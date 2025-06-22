TIR'a çarpan motosikletin sürücüsünün feci ölümü

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi.



Mehmet Atlı, kullandığı motosikletle, önünde seyreden ve emniyet şeridine yanaşmaya çalışan Mahmut E. yönetimindeki TIR’ın dorsesine arkadan hızla çarptı.



İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Atlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



GÖZALTINDA



Polis, TIR'ın sürücüsü Mahmut E.’yi gözaltına alıp olayla ilgili inceleme başlattı.

