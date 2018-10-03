Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun yönüne giden Cemal Olgun (31) idaresindeki otomobil, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde yol kenarına park eden TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaza sonrası yapılan incelemede otomobil sürücüsü Olgun ile aynı araçta bulunan Fatih Kargoğlu'nun (34) yanarak öldüğü belirlendi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.