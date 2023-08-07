TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan (40), kızı Ceyda Çalışkan (16) ve Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



OĞULLARI YARALI KURTULDU



Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı. R.Ç.'nin hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi.



Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.