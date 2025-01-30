TIR'a çarpıp takla attı: Sürücü yaralandı

Bilecik-Sakarya İstanbul kara yolu Kızıldamlar Köy kavşağında Eskişehir'den Sakarya istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ahmet T., Kızıldamlar Köy kavşağına ana yola çıkan İsmail Ç. idaresindeki TIR'a çarptı.



Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobilin sürücüsü Ahmet T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye tedbir amaçlı Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.