TIR'a ok gibi saplandı: Bir ölü

İzmir-Aydın Otoyolu Belevi mevkiinde bugün saat 05.45 sıralarında kaza meydana geldi.

Aydın istikametine giden O.K. kontrolündeki otomobil, emniyet şeridinde bekleyen S.İ. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, O.K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR sürücüsü S.İ. gözaltına alınırken jandarma yaşanan kaza ile ilgili çalışma başlattı.

