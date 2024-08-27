Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapıldı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan M.(21) evlerinde sakal tıraşı olurken makinenin şarjı bitti.Genç, elektrikli tıraş makinesini şarja taktı.



Tıraş makinesinden çıkan şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.