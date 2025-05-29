Tıraş olurken ağabeyi öldürmüştü: Babasıyla birlikte defnedildi

Ahmet Kol berbere girip, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol’u tabancayla ensesinden vurdu. Ahmet Kol kaçarken, Barış Kol ise kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİNİ OTOPARKA BIRAKIP GELMİŞ



Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında polis, Ahmet Kol’un berbere gelmeden önce kendisine ait otomobilini bölgeye yakın bir otoparka bıraktığını tespit etti. Kol’un otoparka arkadaşı O.C. ile geldiği ve burada ayrıldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.C., emniyette ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 54 ayrı güvenlik kamerasındaki 213 saatlik görüntüyü izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Soruşturma devamında ekipler, şüpheliye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla M.S. (46) ve A.S.’yi (58) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.



BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ



Akciğer kanseri olan Kol kardeşlerin babası Hüseyin Kol da dün tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Kol’un, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında "Azmettirme" suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Tefecilik yapmak" suçundan 42 bin 500 lira cezası olduğu ve Interpol tarafından uluslararası yakalama kararıyla aranırken polis ekipleri tarafından 23 Mart’ta yakalandığı belirtildi. Cezaevine gönderilen Kol’un, 4’üncü evre akciğer kanseri olduğu gerekçesiyle hakkında infaz erteleme kararı verildiği hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Hüseyin Kol ve oğlu Barış Kol’un cenazesi, öğle vakti İlkadım ilçesindeki Büyük Camii’de kılınan cenaze namazı sonrası Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.

