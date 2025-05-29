Tıraş olurken ağabeyi öldürmüştü: Babasıyla birlikte defnedildi
Tıraş olurken ağabeyi tarafından vurularak öldürülen Barış Kol ve bir gün sonra vefat eden babası birlikte defnedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet Kol (46) tarafından ensesinden tabancayla vurulan Barış Kol (43) ile dün akciğer kanserinden hayatını kaybeden babası Hüseyin Kol (65), toprağa verildi.
Olay, 27 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir berberde meydana geldi.
Ahmet Kol berbere girip, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol’u tabancayla ensesinden vurdu. Ahmet Kol kaçarken, Barış Kol ise kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, Barış Kol’un 7 Mart 1998’de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında hapis cezası aldığı ve cezasını tamamladığı öğrenildi.
OTOMOBİLİNİ OTOPARKA BIRAKIP GELMİŞ
Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında polis, Ahmet Kol’un berbere gelmeden önce kendisine ait otomobilini bölgeye yakın bir otoparka bıraktığını tespit etti. Kol’un otoparka arkadaşı O.C. ile geldiği ve burada ayrıldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.C., emniyette ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 54 ayrı güvenlik kamerasındaki 213 saatlik görüntüyü izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.
Soruşturma devamında ekipler, şüpheliye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla M.S. (46) ve A.S.’yi (58) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ
Akciğer kanseri olan Kol kardeşlerin babası Hüseyin Kol da dün tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Kol’un, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesi olayında "Azmettirme" suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Tefecilik yapmak" suçundan 42 bin 500 lira cezası olduğu ve Interpol tarafından uluslararası yakalama kararıyla aranırken polis ekipleri tarafından 23 Mart’ta yakalandığı belirtildi. Cezaevine gönderilen Kol’un, 4’üncü evre akciğer kanseri olduğu gerekçesiyle hakkında infaz erteleme kararı verildiği hastanede tedavi gördüğü bildirildi.
Hüseyin Kol ve oğlu Barış Kol’un cenazesi, öğle vakti İlkadım ilçesindeki Büyük Camii’de kılınan cenaze namazı sonrası Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.
"BENİ VURUR DİYE ATEŞ ETTİM"
Öte yandan Ahmet Kol savcıya verdiği ifadede, kardeşinin cezaevinden çıktıktan sonra tüm aileye "hakaret içerikli mesajlar" attığını öne sürdü.
Kol şunları söyledi: “Olay günü O.C. ile hastaneye gidecektik. Babam kanser olmasından dolayı hastanede yatıyordu. Hastaneden önce benim olan otoparktan parayı almak istedim. Kardeşim Barış’a ait arabayı gördüm. Adamları bana Barış’ın berberde olduğunu söyledi. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra tüm aileye hakaret içerikli mesaj atıyordu. Uzun süre karşılık vermedim. İçeri girdim, Barış oturmuştu, arkası dönüktü. Yanına gittim, ‘Ne oldu beni mi vuracaksın’ dedim ‘Evet vuracağım’ dedi. Kalk konuşalım dedim. Örtünün altından silahı çıkardığını gördüm, horozu geri çekti. Döneceğini anlayınca panikle ateş ettim. Barış’ın adamları orada olduğu için kaçtım. Oradan A.S.’ye ait hurdacıya gittim ara sokaklardan. Amacım öldürmek değildi, öyle bir amacım olsaydı girer girmez ateş ederdim. Silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı belimden silahı çıkarmazdım. Beni vurabileceği endişesiyle ateş ettim. Keşke berbere girmemiş olsaydım. Amacım aramızdaki sorunu tatlıya bağlamaktı.”
Ahmet Kol tutuklama talebiyle, M.S. ile A.S. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kol, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, M.S. ile A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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