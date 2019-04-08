Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Konya’dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta sahte para olduğu ihbarı alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-300 karayolu üzerinde aracı durdurdu.

TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin TL olan 15 bin adet sahte madeni 2 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konulduğu öğrenildi.