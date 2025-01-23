TIR'da 6 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Afyonkarahisar'da durdurulan TIR'da 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede kentin Çay ilçesinde durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.
TIR'da yapılan aramada, kolilerdeki 6 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.
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