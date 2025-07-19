Tırda başlayan yangın ağaçlara sıçradı
Uşak'ta seyir halindeki tırın dorsesinde başlayan yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Alevler İtfaiye ve orma nekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen C.U. yönetimindeki tırın dorsesinde, Ürünköy köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.
Bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu dorsedeki ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.
Yangında, tırın dorsesi tamamen yandı.
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