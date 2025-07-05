TIR'da vahşet! Öldürdü, başını kesti, aracı ateşe verdi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde oturan Özcan Karakaya'nın TIR ile aynı mahallede oturan meslektaşı Şakir T.'yi yanına alıp, Kayseri'ye gittikleri, oradan aldıkları hurda malzeme ile tekrar Konya'ya dönmek üzere olduklarını belirledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay ile ilgili çalışma başlattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden Şakir T., ilk ifadesinde, "Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kayseri'den aldığımız hurda malzeme yüküyle Konya'ya dönüyorduk. Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm. Kaza süsü vermek içinde TIR'a ateşe verip, Cihanbeyli'ye kaçtım." dedi.

Sağlık kontrolünün ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şakir T, işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.