TIR'daki çikolata dolu çantadan balya balya euro çıktı
24.03.2026 08:19
Bulgar makamlar sürücü hakkında adli işlem başlattı.
Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na geçmeye çalışan bir TIR'ın sürücü kabininde, çikolata dolu çantanın içerisinden beyan edilmemiş 220 bin euro para ele geçirildi.
Romanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yük taşımacılığı yapan bir TIR, Bulgar polisinin denetimine takıldı.
TIR, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında ayrıntılı aramaya sevk edildi.
Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını ifade etti.
ÇİKOLATA DOLU ÇANTADAN PARALAR ÇIKTI
Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi.
Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 euroluk banknotlardan oluşan toplam 220 bin euro bulundu.
Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.