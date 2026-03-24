TIR'daki çikolata dolu çantadan balya balya euro çıktı

Romanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yük taşımacılığı yapan bir TIR, Bulgar polisinin denetimine takıldı.

TIR, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında ayrıntılı aramaya sevk edildi.

Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını ifade etti.

ÇİKOLATA DOLU ÇANTADAN PARALAR ÇIKTI

Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi.

Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 euroluk banknotlardan oluşan toplam 220 bin euro bulundu.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.