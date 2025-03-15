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TIR'dan 8 milyon makaron çıktı

Kocaeli’de polis İzmit’te bir TIR’ı durdurdu. TIR’da 8 milyon adet makaron ele geçirildi.

TIR'dan 8 milyon makaron çıktı

'nin İzmit ilçesinde durdurulan TIR’da 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir tır durduruldu.

TIR’da yapılan aramada, 8 milyon boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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