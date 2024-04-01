TIR'dan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Ordu, Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde, Mehmet En yönetimindeki TIR'n dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen Osman Baz'ın kullandığı otomobile çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Baz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Baz, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası Ünye-Akkuş-Niksar yolunda yaklaşık 1 saat trafik akışı kontrollü sağlandı.
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