TIR’dan binlerce güneş gözlüğü çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir TIR’ı durdurdu.



TIR’da yapılan aramda 252 koli 169 bin 680 adet içerisinde gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.



Olayla ilişkin 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.