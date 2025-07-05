TIR'dan fırlayan lastik dehşet saçıyordu
Trabzon'da seyir halinde giden bir TIR'dan lastik fırladı. Fırlayan lastik yol kenarında bulunan motosiklete çarptı.
Araklı ilçesinin Trabzon Caddesi'nde seyir halinde giden TIR'dan fırlayan lastik yol kenarında bulunan motosiklete çarparak savurdu.
Motosiklet sürücüsü, tam aracına bineceği esnada gelen tehlikeden son anda kurtuldu.
Lastiğin geliş şiddetiyle yoldan savrulan motor sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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