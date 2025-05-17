Tırdan otoyola düştü, zincirleme kazaya neden oldu

Anadolu Otoyolu'nda tırdan yola düştüğü iddia edilen köpük nedeniyle iki otomobil ve bir cip çarpıştı. 3 kişi yaralandı.

Tırdan otoyola düştü, zincirleme kazaya neden oldu


Anadolu Otoyolu'nda bir tırdan yola düştüğü öne sürülen köpük paketi, zincirleme kazaya neden oldu.
, otoyolun Sakarya Sapanca geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen S.T. yönetimindeki otomobil, tırdan yola düştüğü öne sürülen köpüğe çarpmamak için yavaşladı.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen İ.F. kontrolündeki otomobil ve plakası öğrenilemeyen cip çarpıştı.
Toplam 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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