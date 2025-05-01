TIR devrildi: İçkiler yola saçıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde TIR, kayganlaşan yol nedeniyle devrildi. TIR’ın dorsesinde yüklü olan içki kutuları yola saçıldı.

TIR devrildi: İçkiler yola saçıldı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi.

Bursa yönüne giden H.B.'nin kullandığı içki kutusu yüklü TIR, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi.

Kazada, dorsesinde içki kutuları yola saçıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücü H.B. kazadan yara almadan kurtuldu.

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