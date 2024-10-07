TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli'de M.T. yönetimindeki 42 ARC 333 plakalı TIR, Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi'nde A.M. idaresindeki 39 TR 099 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü A.M. ile yanındaki H.M. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.