Tırın altına giren aracın sürücüsü öldü

Edirne Havsa Otoyolu'nda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

E.K.'nin kullandığı otomobil , otoyolda bulunan karayolları denetim istasyonu yakınlarında yol kenarında bekleyen M.Y.'nin sürücüsü olduğu tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.