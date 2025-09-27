TIR'ın altına giren lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 219 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Engür yönetimindeki otomobil hızını alamayınca kontrolden çıktı. Ardından park halindeki 34 MUL 81 plakalı tırın dorsesinin altına girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ardından itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde ağır yaralanan sürücü Engür otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kuzey Engür, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.

Sokak, kazan nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralının ambulansa bindirilmesi ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.