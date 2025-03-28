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Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Kocaeli’de tırın altında kalan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.G. (16) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen , sürücüsünün kontrolünden çıkarak tırın altına girdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsünün ifadesinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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