TIR'ın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Uşak'ta motosiklet ve tırın çarpışmasıyla tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR'ın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'ndan Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yapan E.A. idaresindeki TIR, aynı istikametten merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü TIR'ın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün TIR'ın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde TIR'ın sağa dönüş yapmak istediği sırada motosiklet sürücüsünün düz gitmek isterken TIR'ın sağ tarafından çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün TIR'ın altında kaldığı anlar yer alıyor.

Polis ekiplerince TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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