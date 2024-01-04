Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali B. yönetimindeki 33 AHP 81 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kaza sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kız öğrenci, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ile şok geçiren öğrenci, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.