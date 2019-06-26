Çanakkale'de, yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçalı köyündeki yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül (34) ve kızı Miray Bülbül (4), daha sonra dönüşe geçti.
Çanakkale-İzmir kara yoluna çıktıkları sırada aracının yakıtı biten Arif Bülbül, kızını da yanına alarak 150 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna doğru yürümeye başladı.
Yolun karşı şeridine geçmek isteyen baba ve çocuğuna, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen saman yüklü TIR çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arif ve Miray Bülbül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çanakkale Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.
TIR'ın çarptığı baba ile 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale'de yakıtı biten aracına benzin almak için yolun karşısına geçmeye çalışan sürücü ve yanındaki 4 yaşındaki kızına TIR çarptı. Kazada baba-kız yaşamını yitirdi.
Çanakkale'de, yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.