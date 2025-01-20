TIR'ın çarptığı iki yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de K.G.nin idaresindeki 35 AH 1013 plakalı TIR, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Cirit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çem de sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Polis ekipleri, TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı.