TIR'ın çarptığı iki yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde TIR'ın çarptığı 74 yaşındaki Emine Cirit ve 76 yaşındaki Besime Çem yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

TIR'ın çarptığı iki yaşlı kadın hayatını kaybetti

'de K.G.nin idaresindeki 35 AH 1013 plakalı TIR, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cirit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çem de sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekipleri, TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden saniyelerle kurtuldu: Evine kamyon girdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...