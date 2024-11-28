TIR'ın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay çevre yolunda meydana geldi. D750 kara yolu üzerindeki çevre yolu mevkisinde Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a (65) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Poyraz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Poyraz'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.