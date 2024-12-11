TIR'ın dorsesinde şüpheli ölüm

Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Ankara istikametinde İstanbul’dan Ankara’ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, dinlenme tesislerine geçen günlerde giriş yaptı.



Daha sonra hareket etmeyen TIR ile ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi.



İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler TIR dorsesinde yaptığı çalışmada Lider Singin’i (23) ölü buldu.



Bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.