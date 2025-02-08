TIR'ın dorsesinden 24 kaçak göçmen çıktı!

Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu kauçuk yüklü TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

TIR'ın dorsesinden 24 kaçak göçmen çıktı!

Taşova Kavşağı'nda E.T. (55) yönetimindeki, 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR, polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı.

Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü E.T. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. TIR şoförü E.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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