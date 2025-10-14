TIR'ın dorsesinden göçmenler çıktı

Polis ekipleri Dörtyol-Erzin kara yolunda durumundan şüphelendiği bir TIR'ı durdurdu.



TIR'ın dorsesindeki 25'i Suriye, ikisi Yemen ve biri Lübnan uyruklu 28 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI



Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.