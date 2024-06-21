TIR'ın dorsesine çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Uşak'ta TIR'ın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

TIR'ın dorsesine çarpan motosikletli hayatını kaybetti

-İzmir kara yolunda ilerleyen Ali Koraş (20) yönetimindeki motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden H.Y. (60) idaresindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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