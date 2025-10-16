TIR'ın lastiği patladı, ölümden döndü

Tunceli'de tamir sırasında TIR'ın sağlam lastiği patladı. Olay, öğle saatlerinde Pertek ilçesinde meydana geldi.

Erzincan'dan Malatya'ya çimento taşıyan TIR'ın lastiği patlayınca şoför aracı lastikçiye götürdü.

SAĞLAM LASTİK PATLADI

Tamir sırasında aracın sağlam lastiklerden biri henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Aracın yakınında eğilim tamir çalışmasını izleyen Barış Aktaş lastiğin patlamasıyla savruldu.

BOYNU, YÜZÜ VE KOLUNDAN YARALANDI

Aktaş, lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu boynu, yüzü ve kolundan yaralandı.

Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş'ın yüzüne dikiş atılırken, sağ kolu da alçıya alındı.