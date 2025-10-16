TIR'ın lastiği patladı, ölümden döndü
Tunceli'de çimento taşıyan TIR'ın patlayan lastiği tamir edilirken, sağlam lastik patladı. Bu sırada eğilip çalışmaları izleyen bir kişi yüzüne gelen lastik parçalarıyla yaralandı.
Tunceli'de tamir sırasında TIR'ın sağlam lastiği patladı. Olay, öğle saatlerinde Pertek ilçesinde meydana geldi.
Erzincan'dan Malatya'ya çimento taşıyan TIR'ın lastiği patlayınca şoför aracı lastikçiye götürdü.
SAĞLAM LASTİK PATLADI
Tamir sırasında aracın sağlam lastiklerden biri henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Aracın yakınında eğilim tamir çalışmasını izleyen Barış Aktaş lastiğin patlamasıyla savruldu.
BOYNU, YÜZÜ VE KOLUNDAN YARALANDI
Aktaş, lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu boynu, yüzü ve kolundan yaralandı.
Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş'ın yüzüne dikiş atılırken, sağ kolu da alçıya alındı.
