TIR'ın yakıt deposundan sıvı metamfetamin çıktı

Hakkari'de bir TIR'ın yakın deposunda metamfetamin yakalandı.

Olay Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşandı.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Irak'tan gelen bir TIR'da arama yaptı.

Aramada TIR'ın yakıt bölümüne gizlenmiş sıvı metamfetamin bulundu.

TIR'a ve uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.