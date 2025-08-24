TIR'ın yakıt deposundan sıvı metamfetamin çıktı

Hakkari'de bir TIR'ın yakıt deposunda 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

'de bir TIR'ın yakın deposunda metamfetamin yakalandı.

Olay Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşandı.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Irak'tan gelen bir TIR'da arama yaptı.

Aramada TIR'ın yakıt bölümüne gizlenmiş sıvı metamfetamin bulundu.

TIR'a ve maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

