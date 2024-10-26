TIR'la çarpışan otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı

İlçeye bağlı Erkilet Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen kazada, İ.P. idaresindeki TIR ile H.K.'nin sürücüsü olduğu otomobil kavşakta kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak refüjde ters dönen otomobilde bulunan 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.K., eşi S.K ile çocukları M.Ö.K. ve Z.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.