TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında, TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, 29 Eylül Pazartesi günü İzmir-Ankara D300 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula yönüne giden O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı TIR ile Kurşunlu yönüne ilerleyen Hüsnü Sevinç (76) idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye, oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Sevinç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk babası Hüsnü Sevinç'in cenazesi, Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hamza Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise tutuklandı.