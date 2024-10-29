Tırmanış yaparken kayalıktan düşen Alman turist öldü

Antalya'da Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkisi arasındaki ormanlık ve kayalık alanda tırmanış yapan Hünersen Köckrtiz (63), yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.



Alman turistin düştüğünü fark eden bir kişinin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Köckrtiz'in cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.