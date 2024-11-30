TIR şoförü, otoyolda bariyerlere çarptı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana geldi.

Hatay’dan Kocaeli’ne demir malzeme götüren TIR, Yeniçağa ilçesi mevkiinde kontrolden çıktı.

İstanbul istikametinde seyreden tır, sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Otoyolun sol şeridinde orta refüje demir malzemeler saçıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine kısa süre içerisinde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alındı.

UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

TIR sürücüsünün uyuduğu iddia edilen kazada sol şerit trafiğe kısa süreli kapalı kaldı. Olay yerine sevk edilen otoyol jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili tutanak tutuldu.