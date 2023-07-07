TIR şoförü silahlı saldırı kurbanı

Mersin'de TIR şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Yavuz Kazan'a Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edildi.



Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Sağlık ekipleri, Yavuz Kazan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kazan'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Polis, otomobille olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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