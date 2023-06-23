Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi: Katastrofik patlama nedir?

KATASTROFİK PATLAMA NEDİR?

Katastrofik patlama, sahada önemli hasara, yaralanmalara ve/veya ölümlere neden olan ve çevredeki topluluğa uzanan bir sonuç etki alanına sahip olan, büyük bir kontrolsüz emisyon, yangın veya patlamayı içeren bir olaydır.

Temel tanımlarına göre, bir iç patlama, bir şeyin dış basıncın iç basınçtan daha büyük olması nedeniyle içe doğru çökmesi, yani şiddetli bir içe doğru patlamasıdır. Bir nesnenin içinde basınç oluştuğunda ve dışarı doğru itildiğinde meydana gelen patlamanın tam tersidir.