Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü gözaltında

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Üzümcü, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı haberini sosyal medya hesabında duyuran Üzümcü, "Gözaltına alınıyorum." ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

1972'de İzmir'de doğan sanatçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyeri boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT) ve kurucusu olduğu İstanbul Halk Tiyatrosu bünyesinde çok sayıda oyunda rol aldı.

Üzümcü, Ağustos 2024'ten bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevlerini yürütüyor.