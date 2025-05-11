TMO buğday ve arpa alım tarihini paylaştı: Buğday ve arpa alımı ne zaman?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak.TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye 'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

BUĞDAY VE ARPLA ALIMI AÇIKLAMASI



TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."

