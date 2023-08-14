TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI



Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

