TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kocaeli'de TMO deposunda patlama

Kocaeli'de TMO deposunda patlama

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Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - 1

7 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi. Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - 2

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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