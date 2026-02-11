TMO silolarındaki patlama davası. Sanıklara 15 yıla kadar hapis talebi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 Ağustos 2023'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada Ekrem Kalkan ve Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olayda TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar gördü. Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.



Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, siloda gerekliliklerin yerine getirilmemesi, toz birikimine müsaade edilmesi, 2023 yılı yıllık olağan bakımının ve düzenli toz temizliğinin yapılmaması nedeniyle biriken hububat tozlarından kaynaklı "toz patlaması" gerçekleştiği belirtildi.

Patlamayla ilgili başmüdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ve alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu ifade edilen mütalaada, ölümlerin ve yaralanmaların, sanıkların ihmali kusurları nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Mütalaada, 6 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devamını ve mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.