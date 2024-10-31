TMO silolarındaki patlamayla ilgili davada tanıklar dinlendi: Görevimiz dışında çalıştırıldık

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 Ağustos 2023'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Olayda TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü. Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede yer verilmişti.



"GÖREVİMİZ DIŞINDA ÇALIŞTIRILDIK"

Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya, TMO başmüdürü Kenan D., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Müştekiler, olayda ihmal olduğunu söyleyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Taşeron firma bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştıklarını söyleyen bazı müştekiler, görevleri dışında çalıştırıldıklarını söyledi. Taşeron firmaya bağlı olarak temizlik personeli olarak görev yapan müşteki Yüksel Bilgiç, olay günü kaynak yapıldığını, patlama sebebiyle yaralandığını söyledi.



"PATLAMADAN 3-4 GÜN ÖNCE İŞ YERİNDE GECE YANGIN OLMUŞ"



Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Mehmet Sayılır, "5-6 senedir taşeron firmaya bağlı olarak TMO'dan temizlik işlerine bakıyorum. Temizlik personelinin takip ve planlamasını yapıyorum. Temizlik işleri dışında çalıştırıldık. Patlama günü temizlik görevim dışında buğday alımında yardım ediyordum. Patlamadan 3-4 gün önce iş yerinde gece yangın olmuş. İtfaiye yardımıyla yangın söndürülmüş. 2 gün önce de dolum yerinin hemen yanındaki bunkerden duman çıktığını gördüm. Durumu B.B'ye ilettim ve talimatıyla kapaklarını açarak içindeki közü deniz kenarına götürüp suyla imha ettim. Ancak bunkerden duman çıkmaya devam ediyordu" şeklinde konuştu.

Tanık Yalçın C.K. ise "Olay günü işçinin elinde spirali görünce dikkatli olması konusunda uyardım. Kimseyi sac keserken görmedim ama sac kesimi yaptıklarını düşündüm" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.